Dragon's Dogma 2: lo scontro contro un boss nasconde una cutscene segreta

Nel mentre Capcom si gode il successo da oltre 2 milioni e mezzo di copie di Dragon's Dogma 2, gli appassionati del mondo fantasy ideato da Hideaki Itsuno continuano a scovare segreti sempre più interessanti. Attenzione: l'articolo potrebbe contenere spoiler su uno scontro del gioco, interrompete qui la lettura se volete evitare anticipazioni.

Come potete osservare dando uno sguardo alla clip che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, l'ultima scoperta della community di Dragon's Dogma 2 riguarda una particolare boss fight, ovvero quella che l'Arisen combatte contro Raghnall. A quanto pare, mantenendo un atteggiamento più pacifista del solito contro il guerriero è possibile attivare una cutscene segreta e sbloccare un finale decisamente diverso rispettoa quello classico. Naturalmente, non si tratta di un compito semplice: il giocatore dovrà - esattamente come ha fatto l'utente che ha condiviso la scoperta - evitare i colpi avversari e sopravvivere fino all'attivazione della sequenza segreta. Oltre a questo, bisognerà prestare attenzione anche a non fuoriuscire dai margini dell'arena, impresa non da poco se si vuole evitare di attaccare Raghnall.

Nonostante sia molto apprezzato per i suoi meriti ludici, l'action-RPG di Capcom sta causando qualche grattacapo agli utenti dal punto di vista tecnico: sulle nostre pagine potete scoprire come bloccare il framerate e disattivare Ray Tracing e Motion Blur di Dragon's Dogma 2.

