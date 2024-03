Dragon's Dogma 2 è un sequel, un remake o un reboot? Facciamo chiarezza!

L'impazienza della community testimoniata dalle discussioni sui social per il rumoreggiato arrivo della Demo di Dragon's Dogma 2 su PC e console fa da sfondo alle domande che in tanti, affacciandosi solo adesso a questa serie, si chiedono se il prossimo GDR di Capcom sarà un sequel, un remake o un reboot.

In un mercato che tende sempre più ad affidarsi ai rifacimenti e alle attualizzazioni di IP note, d'altronde, i dodici anni che ci dividono dal lancio del primo capitolo della serie action ruolistica diretta da Hideaki Itsuno sarebbero sufficienti a giustificare qualsivoglia 'operazione-nostalgia' basata, ad esempio, sulla riproposizione dell'originario Dragon's Dogma in una veste grafica e ludica aggiornata.

Del resto, tra le tante aziende del settore che ricorrono maggiormente ai remake, alle remaster e ai reboot è impossibile non citare Capcom, con il colosso giapponese che in questi anni ha battuto più volte questa strada per tracciare un sentiero che ha portato col tempo alla riproposizione dei capitoli più iconici di Resident Evil. Accadrà lo stesso con Dragon's Dogma 2?

A esorcizzare le paure dei fan di lungo corso e delle 'nuove leve' che desiderano vivere un'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del tutto inedita ci ha pensato lo stesso Itsuno: sin dall'annuncio ufficiale di Dragon's Dogma 2 per i 10 anni del primo capitolo, il Game Director ha chiarito che il titolo ormai prossimo ad arrivare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S sarà completamente originale, un vero e proprio sequel che prenderà spunto dall'opera primigenia per evolverne e arricchirne ogni aspetto.

