Dragon's Dogma 2 Showcase a fine novembre: verrà svelata la data d'uscita?

Dragon's Dogma II è tra i giochi Capcom più attesi, e presto avrà ancora meno segreti: attraverso un breve teaser trailer, la casa di Osaka annuncia uno Showcase tutto incentrato sul suo promettente Action/RPG, volto a svelarne ulteriori interessanti dettagli.

L'appuntamento con il Dragon's Dogma II Showcase 2023 è fissato al prossimo 28 novembre, precisamente alle ore 22:00 italiane, visibile attraverso i canali social ufficiali di Capcom. L'evento vedrà inoltre la partecipazione sia del director Hideaki Itsuno, sia del producer Yoshiaki Hirabayashi, pronti a parlare nel dettaglio di tutto ciò che offrirà Dragon's Dogma II ai suoi fan.

Al momento non è chiaro quando dovrebbe durare lo Showcase, che dovrebbe comunque presentarsi carico di novità. E non è da escludere che una di queste possa essere proprio la data d'uscita: negli scorsi giorni Dragon's Dogma 2 è stato valutato in Arabia Saudita, e l'annuncio dell'evento a tema organizzato da Capcom arriva proprio a ridosso del rating effettuato dall'ente di classificazione saudita. Chiaramente si resta nell'ambito delle ipotesi, ma forse Dragon's Dogma II si sta avvicinando sempre di più al suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Capcom ha già assicurato che Dragon's Dogma 2 punterà forte sull'esplorazione dell'open world, che promette di sorprendere i giocatori. Appuntamento dunque al 28 novembre per scoprire cos'altro bolle nelle pentole di Capcom.