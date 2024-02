Dragon's Dogma 2 spiegato in 90 secondi: il primo video è dedicato alla storia

Nel mentre cerchiamo di capire se Dragon's Dogma 2 avrà i 60 fps o no su PS5 e Xbox Series X|S, Capcom dà il via ad una nuova serie di filmati dedicati al promettente action-GDR in arrivo a marzo. Il format prevede di illustrare in soli 90 secondi un aspetto specifico della produzione, e in questo caso il focus è sul comparto narrativo.

Dando uno sguardo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete familiarizzare con i temi principali che Dragon's Dogma 2 andrà ad affrontare durante lo svolgimento della trama. Proprio come nel capitolo originale, anche nel sequel dovremo vedercela contro un imponente drago e per farlo dovremo affidarci alle Pedine, i nostri compagni di viaggio controllati dall'IA. Durante l'avventura avremo modo di conoscere numerosi NPC, indagare su complotti politici e scoprire i segreti della razza bestiale. Saremo noi giocatori a plasmare il destino dell'Arisen, che potremo caratterizzare sin dall'introduzione dell'avventura attraverso un approfondimento sistema di creazione del personaggio.

In attesa di scoprire su cosa si concentrerà il prossimo video da 90 secondi di Capcom, vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà disponibile a partire dal 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per ulteriori approfondimenti prima del debutto dell'action-GDR open world, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2.