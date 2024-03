Dragon's Dogma 2 primo su Steam con tante critiche: gira male e microtransazioni invasive

Lancio problematico per Dragon's Dogma 2: nonostante il gioco stia dominando le classifiche di Steam al day one avendo superato Helldivers II e Horizon Forbidden West, il titolo Capcom ha una valutazione negativa sul marketplace di Valve. Scopriamo perché.

Il gioco ha registrato al lancio un picco di oltre 180.000 giocatori connessi in contemporanea ma nonostante questo le recensioni sono negative e attualmente la valutazione complessiva è "perlopiù negativa" frutto di 4.700 recensioni che lamentano una cattiva ottimizzazione e un adozione selvaggia delle microtransazioni.

Dragon's Dogma 2 ha problemi di framerate su PC e Capcom ha promesso una patch in arrivo per risolvere queste problematiche, a generare polemiche tuttavia è anche il sistema di monetizzazione adottato dal publisher giapponese. Attualmente sui marketplace digitali ci sono oltre 40 euro di contenuti per Dragon's Dogma 2 tra cui cristalli extra ma anche oggetti e poteri come il Pendente dell'affetto, la chiave della prigione per uscire di galera e il Cuore di drago per riportare in vita i caduti.

I Cristalli della Faglia venduti in pacchetti a partire da 99 centesimi e fino a 4.99 euro stanno ricevendo le critiche più grosse, questo metodo di monetizzazione ben si sposa con i giochi mobile e free to play ma non certo con un gioco premium venduto a 60 euro.

