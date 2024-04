Dragon's Dogma 2 è già un grande successo: vendute oltre 2 milioni e mezzo di copie

Dragon's Dogma II era uno dei giochi più attesi del 2024, e le vendite fin qui registrate lo confermano appieno: attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, Capcom ha rivelato i primi dati di vendita per il suo nuovo Action/RPG che si confermano molto soddisfacenti.

Dragon's Dogma II ha piazzato finora oltre 2,5 milioni di copie tra PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, un risultato di tutto rispetto considerato che il gioco è disponibile soltanto dallo scorso 22 marzo. In aggiunta, i risultati fin qui registrati dal nuovo episodio portano il franchise di Dragon's Dogma , divenuto realtà nel 2012, a superare le 10 milioni di copie totali.

Una decina di giorni sono dunque stati sufficienti per il nuovo Action/RPG diretto da Hideaki Itsuno per tagliare un traguardo notevole, in attesa di scoprire come si evolveranno i suoi risultati nel corso dei prossimi mesi. Un successo che possiamo inoltre definire meritato: nella nostra recensione di Dragon's Dogma 2 abbiamo infatti evidenziato l'epicità e le grandi qualità dell'ultima fatica Capcom, degno seguito del già apprezzato capitolo originale divenuto realtà dodici anni prima.

In aggiunta, in UK Dragon's Dogma 2 ha avuto un lancio migliore di Final Fantasy 7 Rebirth, confermandosi per adesso il gioco con l'esordio migliore del 2024 in ottica commerciale.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su