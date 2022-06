Dragon's Dogma 2 svelato al Capcom Showcase? Lo sostiene il leaker di Street Fighter 6

Dalle colonne di Reddit, il leaker DasVergeben che aveva correttamente anticipato i cambiamenti apportati ai personaggi di Street Fighter 6 riguadagna le pagine del noto forum per riferire che Dragon's Dogma 2 sarà tra i protagonisti del Capcom Showcase.

La "gola profonda" di Capcom ha preannunciato l'attesissimo ritorno di questa ormai storica IP action ruolistica intervenendo in una discussione intavolata su Reddit tra gli appassionati della serie incuriositi dal rewteet di Hideaki Itsuno, papà di Dragon's Dogma.

Rispondendo ai tanti patiti di GDR "all'occidentale" che attendono con impazienza il ritorno della saga fantasy, DasVergeben ha sottolineato come "i fan di Dragon's Dogma avranno una bella sorpresa oggi. Spero che siate eccitati di scoprirle (dall'inglese 'excited 2 see it', ndr)". Il sottile gioco di parole utilizzato dal leaker nel rivolgersi agli appassionati lascia così intendere, nemmeno troppo velatamente, l'imminente annuncio di Dragon's Dogma 2.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino alla mezzanotte di oggi e assistere in diretta al Capcom Showcase organizzato dal colosso videoludico giapponese per fornire degli importanti aggiornamenti sui propri progetti più attesi, come il recentemente annunciato Resident Evil 4 Remake.