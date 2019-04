Dragon's Dogma 2 è in sviluppo? Lo suggerisce Hideaki Itsuno

Hideaki Itsuno, Game Director di Devil May Cry V, ha pubblicato su Twitter alcune foto di una cena tenuta nei giorni scorsi insieme al team di sviluppo del gioco ed "al team responsabile di un nuovo progetto", parole che non sono certo passate inosservate...

Sebbene non ci siano dettagli su questo progetto misterioso, Hideaki Itsuno non ha mai fatto mistero di voler lavorare su Dragon's Dogma 2 e più volte ha ribadito di "aver dato la priorità a Devil May Cry V, poichè Capcom non aveva risorse sufficienti per sviluppare due AAA in contemporanea".

Ora che l'avventura di Dante è uscita ed è stata accolta positivamente da pubblico e critica, per Itsuno è arrivato il momento di voltare pagina ed è il prossimo passo potrebbe essere proprio Dragon's Dogma 2. Capcom ha dimostrato di continuare a credere nel franchise, come dimostra il supporto a Dragon's Dogma Online (disponibile solo in Giappone) e l'arrivo di Dragon's Dogma Dark Arisen su Switch.

Che Dragon's Dogma 2 possa essere già in fase di sviluppo, nato magari dalle ceneri di Deep Down? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi...