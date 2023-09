Dragon's Dogma 2 tra tempi di sviluppo e addio a PS4 e Xbox One: le ultime da Capcom

Nel riallacciarsi al video di Dragon's Dogma 2 dal TGS con tante novità di gameplay, il produttore di Capcom Yoshiaki Hirabayashi e il Game Director Hideaki Itsuno hanno discusso degli aspetti dirimenti dello sviluppo dell'action ruolistico ai microfoni di VGC.

Tra gli argomenti più importanti affrontati dai due esponenti del team che sta dando forma al sequel di Dragon's Dogma troviamo ovviamente il lungo tempo di sviluppo richiesto per concretizzare questa visione creativa.

A tal proposito è intervenuto Hirabayashi spiegando che "Dragon's Dogma è un'IP davvero preziosa per Capcom. Sapevamo sin dal principio di dover realizzare un sequel ma non c'è mai stata l'occasione per dare semaforo verde al progetto, più che altro perché per realizzare un progetto come Dragon's Dogma 2 c'era davvero bisogno che molte cose andassero a posto. Innanzitutto, c'era la necessità che Itsuno-san trovasse il tempo per dirigerlo, ma dovevamo anche dargli tutte le risorse necessarie, come quella di mettere insieme una grande squadra che potesse occuparsi di questo progetto. Ci sono voluti diversi anni ma alla fine ci siamo riusciti!".

Il produttore di Capcom spiega inoltre perché ha deciso di abbandonare le piattaforme della passata generazione, nonostante l'enorme bacino di utenti di PS4 e Xbox One: "Sin dall'inizio del progetto abbiamo pianificato il lancio di Dragon's Dogma 2 solo su sistemi dell'attuale generazione. Questo perché sapevamo che al momento del lancio avremmo potuto contare su un bacino di utenti piuttosto ampio su PS5 e Xbox Series X|S, e questo ci ha dato la sicurezza necessaria per sviluppare Dragon's Dogma 2 esclusivamente su questo hardware. Così facendo, potremo offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori delle piattaforme di questa generazione".

Quanto alle sfide affrontate dagli sviluppatori di Dragon's Dogma 2 con l'adozione del RE Engine, è il Game Director Ideaki Itsuno a spiegare che "è un motore grafico interno a Capcom, di conseguenza siamo in grado di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri del RE Engine. Certo, Dragon's Dogma 2 sarà il primo videogioco a mondo aperto sviluppato su RE Engine, ma i programmatori del motore grafico ci assistono costantemente e assecondano le richieste che facciamo per implementare tutte le funzionalità di cui abbiamo bisogno".

Prima di lasciarvi ai commenti, avete visto l'ultimo video gameplay di Dragon's Dogma 2 con l'Arisen che affronta un grifone?