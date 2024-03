Dragon's Dogma 2 è tradotto in italiano audio e testi? Facciamo chiarezza

Dragon's Dogma 2 è in italiano? Facciamo chiarezza sulle lingue supportate dal nuovo gioco Capcom, iniziamo dicendo che il gioco supporta l'italiano ed è quindi localizzato nella nostra lingua, ci sono però dei distingui ben precisi da fare.

Su Steam viene segnalato il pieno supporto per l'audio inglese e giapponese e testi e interfaccia in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, spagnolo (America Latina), portoghese, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese e coreano.

Identica la situazione su PlayStation 5 dove Capcom segnala il supporto per l'audio in inglese e giapponese e la traduzione dei testi in giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo (Spagna), spagnolo (America Latina), russo, portoghese (Brasile) e arabo. Presumibilmente, nessuna differenza è prevista per la versione Xbox Series X/S.

Dragon's Dogma 2 è atteso per il 22 marzo 2024 su PS5, PC e Xbox Series X/S, se volete saperne di pià vi rimandiamo alla nostra ultima prova di Dragon's Dogma 2 ricordandovi che il gioco Capcom gira a 30fps su console per una precisa scelta del team di sviluppo, inoltre non ci sarà il selettore tra la modalità grafica e prestazioni.

Il Game Director ha svelato quanto dura Dragon's Dogma 2 ed ha assicurato che possiamo aspettarci una longevità in linea con quella del precedente capitolo.