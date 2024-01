Dragon's Dogma 2: il trailer dello State of Play è una parata di draghi e mostri

Capcom ha comprensibilmente voluto ritagliarsi uno spazio al PlayStation State of Play di gennaio 2024 per ricordare alla comunità dei videogiocatori che manca sempre meno tempo all'uscita di uno dei pezzi più pregiati della sua ludoteca: stiamo ovviamente parlando di Dragon's Dogma 2, sempre più vicino a divenire realtà.

Il trailer di Dragon's Dogma 2 proiettato allo State of Play non si è risparmiato affatto, regalando in poco meno di due minuti un concentrato di epicità e azione. Interamente catturato in tempo reale su PlayStation 5, apre qualche breve spiraglio sulla storia mostrando al contempo numerose fasi di gameplay, che pongono l'accento sul sistema di combattimento e gli scontri contro le poderose bestie che popolano il mondo di gioco, tra le quali sono ovviamente compresi anche i draghi.

In coda, il filmato ci ricorda che Dragon's Dogma 2 approderà sugli scaffali fisici e digitali il 22 marzo 2024 e che il preordine dell'edizione Standard di Dragon's Dogma 2 garantisce il set di quattro armi Superior Weapons Quartet come bonus. Potete ammirarlo in cima a questa notizia, ma prima di lasciarvi alla visione ricordiamo che Dragon's Dogma è ovviamente previsto anche su Xbox Series X|S e PC, oltre che su PC.