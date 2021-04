Dragon's Dogma 2 uscirà nel 2022 o 2023? Una fonte anonima svela vari problemi

Dragon's Dogma 2 è uno dei giochi emersi dal mega leak di Capcom avvenuto alla fine dello scorso anno e che ha portato il pubblico a conoscenza di numerosi progetti della casa di Osaka. Tra questi anche il sequel di Dragon's Dogma, mai annunciato ufficialmente e ancora avvolto nel mistero.

Del gioco non sappiamo assolutamente nulla ma una fonte anonima su 4Chan (lo sappiamo, in questi casi spesso l'attendibilità purtroppo è quasi nulla) ha svelato presunti dettagli sul progetto, parlando anche di una serie di problemi in via di risoluzione. C'è da dire che la fonte non ha svelato la sua identità limitandosi a dichiarare di "essere in una posizione tale da conoscere certi dettagli sul nuovo Dragon's Dogma."

Partendo dal comparto tecnico, la fonte afferma che il team è soddisfatto dei risultati raggiunti con il RE Engine, specialmente nei dungeon, mentre nelle aree aperte con tanta vegetazione ci sono ancora problemi legati al framerate, in particolare con più di dieci nemici su schermo o durante l'utilizzo di magie con effetti grafici più complessi e articolati. Gli sviluppatori si stanno comunque consultando con il team al lavoro sulla serie Resident Evil per migliorare le performance e ottimizzare il motore.

Viene confermata anche la presenza di un editor del personaggio (sul quale però ci sarebbe ancora molto da lavorare) e della Co-Op per l'EndGame, quest'ultima opzione tuttavia avrebbe assunto una priorità secondaria e potrebbe essere implementata solo dopo il lancio tramite aggiornamento.

Infine, riguardo al possibile annuncio, il Game Director Hideaki Itsuno vorrebbe svelare il gioco il prima possibile con l'obiettivo di uscire in tempo per festeggiare il decimo anniversario della serie nella primavera del 2022. Tuttavia ci sono ancora problemi da risolvere, la pandemia che costringe a lavorare in Smart Working e la scarsa disponibilità di console di nuova generazione e GPU sono fattori che potrebbero costringere Capcom a rimandare Dragon's Dogma 2 riprogrammando l'uscita per l'autunno 2022 o il primo trimestre del 2023.