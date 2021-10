Dragon's Dogma 2 uscirà ad aprile 2022? Il leak circola ma è tutto falso

Se siete abituali frequentatori di piattaforme come Twitter, Reddit e ResetERA vi sarete sicuramente imbattuti nel leak del giorno: Dragon's Dogma 2 esiste e uscirà il 20 aprile 2022. Interessante... peccato che il rumor sia completamente falso.

Più che falso, completamente inventato, come ammesso dall'autore che ha postato il finto leak inizialmente su 4Chan ed ha atteso poi che questo iniziasse a circolare anche su altre piattaforme prima di uscire allo scoperto ed ammettere candidamente di aver inventato tutto.

Questo non vuol dire chiaramente che Dragon's Dogma 2 non possa esistere davvero ma al momento non ci sono conferme a riguardo e sicuramente non uscirà ad aprile 2022, in questo caso il gioco sarebbe già stato annunciato ufficialmente considerando i sei mesi di tempo solitamente richiesti per mettere in piedi una campagna marketing per un videogioco AAA.

In passato si è parlato di vari problemi con lo sviluppo di Dragon's Dogma 2 e non è chiaro se Capcom consideri ancora il franchise tra le sue priorità dopo il ritrovato successo di Resident Evil e l'esplosione di Monster Hunter in Occidente. Il primo Dragon's Dogma è uscito dieci anni fa mentre Dark Arizen è stato lanciato nel 2012, l'anno successivo la casa di Osaka ha lanciato Dragon's Dogma Online, rimasto confinato al mercato asiatico, da allora è calato il silenzio su Dragon's Dogma.