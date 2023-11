Dragon's Dogma 2 valutato in Arabia Saudita: si avvicina la data d'uscita?

C'è molta attesa nei confronti di Dragon's Dogma II, il nuovo Action/RPG di Capcom che riporterà in scena l'apprezzata serie iniziata nel lontano 2012. Al momento tutto tace su un'esatta data d'uscita per il promettente gioco di ruolo, ma non è da escludere che qualcosa possa muoversi a breve.

La General Authority of Media Regulation dell'Arabia Saudita ha infatti valutato Dragon's Dogma II assegnandoli un rating 18+ volto a rappresentare la presenza di contenuti maturi all'interno del gioco. A parte questo non ci sono maggiori dettagli o novità su cosa offrirà ai giocatori il nuovo Dragon's Dogma, e chiaramente la rating board saudita non rivela più dettagli su quando il gioco dovrebbe fare il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In molti casi, però, la comparsa di un gioco nelle rating board internazionale spesso anticipa l'arrivo di potenziali grosse novità così come un'uscita non troppo lontana nel tempo. Non è dunque da escludere che possa essere questo il caso dell'opera Capcom, che potrebbe magari mostrare nuovamente il promettente Action/RPG agli imminenti Game Awards 2023 previsti per il prossimo 7 dicembre: che durante l'evento possano arrivare sorprese in merito al suo debutto sul mercato? Per adesso guardare 14 minuti di gameplay di Dragon's Dogma 2 potrebbe essere una buona idea per ingannare l'attesa.

In precedenza Capcom ha inoltre assicurato che l'esplorazione dell'open world di Dragon's Dogma 2 sarà una sorpresa: insomma, la compagnia nipponica crede fortemente nel progetto ed alimenta fiduciosa le aspettative del pubblico.