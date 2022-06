Dragon's Dogma 2 è vicino? Cosa aspettarsi dall'evento Capcom del 17 giugno

Durante il Capcom Showcase 22 è stato annunciato uno speciale evento di Dragon's Dogma per il 17 giugno, inutile dire come siano in molti a sperare che questo appuntamento possa portare novità riguardo Dragon's Dogma 2, mai annunciato ma rumoreggiato ormai da molti anni.

Ufficialmente, l'evento in questione è una celebrazione per i dieci anni di Dragon's Dogma: "Dragon's Dogma, uscito per la prima volta nel 2012, festeggia il suo 10° anniversario! Grazie, Arisen, per aver impugnato le armi e aver affrontato sfide impossibili. Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto negli anni e speriamo tu voglia unirti a noi in questa celebrazione epocale di Dragon's Dogma!"

E quale miglior annuncio di Dragon's Dogma 2 per festeggiare questo compleanno? Chiaramente, si tratta solamente di una ipotesi, una speranza, e non sappiamo se effettivamente Capcom annuncerà il gioco o se si limiterà a ripercorrere le origini e l'evoluzione della serie. Molti insider non hanno dubbi, Dragon's Dogma 2 esiste e verrà annunciato il 17 giugno ma come detto non ci sono assolutamente conferme a riguardo.

Difficile ipotizzare in un annuncio legato all'arrivo di Dragon's Dogma Online in Occidente dal momento che i server sono ormai chiusi da anni anche in Giappone... siamo proprio curiosi, seguiremo il mini evento su Twitch dalle 23:00 di giovedì 16 giugno, se volete farci compagnia sapete dove raggiungerci.