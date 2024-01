Dragon's Dogma 2: in video l'approfondito editor del personaggio

Il 2024 è iniziato e la data d'uscita di Dragon's Dogma 2 è sempre più vicina. Per stuzzicare gli appassionati in attesa, Capcom ha mostrato in maniera approfondita il suo editor del protagonista, che promette un ventaglio notevole di opzioni.

Il filmato in questione, accompagnato dai commenti del game director del gioco, vuole dimostrare che ogni giocatore di Dragon's Dogma 2 può realizzare qualsiasi cosa gli venga in mente all'interno di questa schermata. Il sistema ideato da Capcom, infatti, consente di modificare anche i più piccoli particolari del protagonista e persino modificarne la camminata.

Consapevoli del fatto che alcuni utenti non sono intenzionati a trascorrere ore e ore nell'editor, gli sviluppatori hanno anche implementato un sistema di creazione rapida del personaggio che velocizzerà il processo senza però fare in modo che l'eroe creato sia identico a quello di molti altri giocatori. Tramite una sorta di ruota, il gioco proporrà al giocatore una serie di varianti del personaggio visualizzato a schermo: tale processo potrà essere reiterato più volte fino ad ottenere il risultato desiderato.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono stati svelati i dettagli sulla Sphinx di Dragon's Dogma 2, un particolare nemico che sarà difficile da individuare e che, stando ad Itsuno, molti giocatori non vedranno nella loro partita.