Dragon's Dogma 2: video gameplay dedicato all'Illusionista, la nuova classe dell'RPG

Dopo averci già dato un assaggio di ciò che potremo scatenare sul campo di battaglia con le classi di Dragon's Dogma 2, Capcom torna a mostrarci in azione il suo atteso action-RPG fantasy, e questa volta lo fa focalizzandosi sulla nuova classe dell'Illusionista.

Come suggerisce il suo nome, l'Illusionista combatte le creature presenti nell'open world di Dragon's Dogma 2 utilizzando trappole e subdole strategie per avere la meglio. Si tratta di un approccio alla battaglia piuttosto peculiare, che sicuramente saprà intrigare chi ha voglia di sperimentare.

Come ci spiega direttamente Capcom, l'Illusionista è una classe di supporto in grado di invocare illusioni di fumo grazie alla sua arma esclusiva, l'Incensiere. Gli Illusionisti sfruttano questi miraggi per ingannare i nemici e far sì che si combattano a vicenda, cadano da un dirupo, o finiscano vittime di una trappola. Possono inoltre potenziare temporaneamente le Pedine oltre i loro limiti e garantire un importante vantaggio. Potete dare uno sguardo alle potenzialità dell'Illusionista tramite il nuovo video gameplay di IGN.com che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

In attesa che l'action-RPG faccia il suo debutto su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 23 marzo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2 per approfondire in tutti i suoi aspetti il nuovo progetto firmato da Hideaki Itsuno.