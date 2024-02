Dragon's Dogma 2: il nuovo video gameplay mostra la via del Guerriero

Sullo sfondo dello Story Trailer di Dragon's Dogma 2, Capcom ci invita a esplorare nuovamente l'universo action ruolistico della prossima odissea fantasy del team al seguito di Hideaki Itsuno per farci ammirare un video gameplay interamente dedicato al Guerriero, una delle tante classi interpretabili dall'Arisen.

Chi deciderà di confrontarsi con i pericoli dell'open world di Dragon's Dogma 2 indossando i panni del Guerriero non dovrà fare appello solo ed esclusivamente alla forza bruta del proprio alter-ego, ma anche all'abilità nell'utilizzo di un equipaggiamento particolarmente variegato.

Le tecniche di combattimento adottate da questa particolare tipologia di cavalieri si basano sull'impiego congiunto di una spada (o comunque di un'arma da taglio o da affondo) e di uno scudo. Ogni giocatore che deciderà di legare il destino del proprio Arisen a quello degli appartenenti alla classe dei Guerrieri, di conseguenza, dovrà padroneggiare le abilità richieste per alternare con efficacia gli attacchi con la spada alle mosse elusive incentrate sull'utilizzo dello scudo.

Il lancio di Dragon's Dogma 2 è previsto per il 22 marzo, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nell'attesa di ammirare i prossimi filmati di approfondimento dedicati alle classi principali dell'Arisen, vi lasciamo in compagnia del nuovo video (lo potete recuperare dal link in calce alla notizia) e, qualora ve lo foste perso, allo spettacolo di draghi e mostri del trailer di Dragon's Dogma 2 dallo State of Play.