Dragon's Dogma 2: nuovo video gameplay sul Warfarer, il 'domatore di Vocazioni'

Come spiegato da Hideaki Itsuno, in Dragon's Dogma 2 non ci sarà spazio per il multiplayer; chi vorrà cimentarsi nelle sfide del GDR open world dovrà contare solo sulle proprie forze. Tra le classi presentateci fino ad oggi da Capcom, quella del Warfarer pare essere la più affine alla visione delineata da Itsuno.

Gli emuli dell'Arisen che decideranno di indossare i panni del Warfarer potranno infatti utilizzare tutte le armi delle altre classi del personaggio principale, nonché attingere alle abilità di ciascuna Vocazione. La straordinaria duttilità del Warfarer ne farà quindi la classe prediletta per chi vorrà sperimentare le soluzioni di gioco più disparate e sfruttare a proprio vantaggio le abilità e le tecniche d'attacco più adatte in base al contesto e al nemico da affrontare.

Il rovescio della medaglia della grande versatilità del Warfarer sarà però rappresentato dalle statistiche inferiori rispetto agli eroi appartenenti alle altre classi. Il ridotto quantitativo di punti danno arrecati ai nemici da ogni singolo attacco magico e all'arma bianca spronerà gli utenti a ponderare con attenzione le mosse da compiere e le strategie da attuare per 'domare le Vocazioni' e trarne il meglio in funzione dell'avversario da fronteggiare, come possiamo intuire ammirando il nuovo filmato di gameplay datoci in pasto da Capcom.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di leggere il nostro ultimo approfondimento su Dragon's Dogma 2 contro la noia grazie a un mondo fantasy ma realistico.

