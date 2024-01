Dragon's Dogma 2, nuovo video: le Pedine non hanno più segreti

L'approfondimento sul Character Editor di Dragon's Dogma 2 s'accompagna a un nuovo filmato Deep Dive di Capcom interamente dedicato alle Pedine e al sistema deputato alla gestione dei compagni di squadra.

L'ultimo trailer datoci in pasto da IGN.com e dagli sviluppatori nipponici ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro portato avanti dal team al seguito di Hideaki Itsuno per evolvere, stratificare e rendere ancora più immersivo il sistema delle Pedine.

Anche in funzione della rivoluzione open world promessa da Capcom con Dragon's Dogma 2, il nostro eroe avrà accesso a una serie tutta nuova di strumenti per scegliere i compagni più congeniali al proprio stile di gameplay, per poi potenziarne le abilità e decidere di volta in volta quali Pedine ruotare in base alle tipologie di missioni.

I fan di lunga data di Dragon's Dogma, ad ogni modo, potranno sperimentare delle meccaniche non troppo distanti da quelle dell'episodio primigenio, basti pensare all'ammontare della valuta da dover sborsare per assicurarci le Pedine di alto livello e, quindi, garantirci la protezione offerta dai compagni più esperti con cui affrontare le sfide più avanzate dell'avventura ruolistica.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video Deep Dive e vi ricordiamo che la prossima, attesissima odissea fantasy dell'Arisen partirà il 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se però siete alla ricerca di ulteriori informazioni e approfondimenti sul gameplay, sulla trama e sul comparto grafico dell'action GDR di Capcom, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora.