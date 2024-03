Dragon's Dogma 2: le Vocazioni esclusive dell'Arisen al centro dei nuovi video gameplay

Mentre la community si diverte a creare personaggi assurdi con l'editor di Dragon's Dogma 2, il team guidato da Hideaki Istuno scatena la furia del Trickster e del Mystic Spearhand nei nuovi video gameplay sulle Classi avanzate dell'attesissimo action ruolistico a mondo aperto di Capcom.

Come per il Mago Arciere di Dragon's Dogma 2, anche il Trickster e la Lancia Mistica saranno due Vocazioni esclusive dell'Arisen, ossia delle classi sbloccabili solo per il personaggio principale e non per le sue Pedine.

Il primo filmato datoci in pasto da Capcom descrive il Trickster come un maestro delle illusioni e della furtività, un vero e proprio 'imbroglione patentato' che sfrutterà a proprio vantaggio l'arma unica dell'Incensiere per disorientare gli avversari con illusioni che li inducono a rivolgere gli attacchi sui loro alleati. Sempre attraverso l'Incensiere e le sue tante evocazioni è possibile aumentare temporaneamente il potere delle Pedine oltre il loro limite.

Ben diversa è invece l'esperienza di gioco da vivere interpretando la Lancia Mistica, una Vocazione speciale ed esclusiva per gli Arisen che darà agli utenti l'opportunità di combinare la rapidità degli attacchi corpo a corpo con la lancia alle tecniche più avanzate delle stregoneria e della magia arcana. La rosa di attacchi da portare all'avversario indossando i panni del Mystic Spearhand spazia dai colpi paralizzanti alle mosse speciali che permettono al giocatore di scagliare contro i nemici tutta una serie di oggetti.

Chi vorrà approfondire ulteriormente le tecniche d'attacco, le mosse speciali e le strategie difensive della Lancia Mistica e del Trickster potrà farlo a partire dal 22 marzo, giusto in tempo per il lancio di Dragon's Dogma 2 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro ultimo speciale su Dragon's Dogma 2 contro la noia, un mondo fantasy ma realistico.