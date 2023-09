Dragon's Dogma 2, ne volete ancora? 14 minuti di gameplay inedito vi soddisferanno

Capcom inizia a spingere con sempre più forza verso il suo prossimo Action/RPG: dopo aver mostrato il combattimento con un grifone in Dragon's Dogma 2, adesso arriva un'ulteriore lunga sequenza di gameplay tratta dalla nuova opera di Hideaki Itsuno, pronta a soddisfare le curiosità dei fan.

Attraverso un filmato di circa 14 minuti, la casa di Osaka offre ai giocatori uno sguardo ancora più ravvicinato alla giocabilità e le meccaniche di Dragon's Dogma II, non solo mostrandoci ulteriori combattimento con le creature che popolano il mondo di gioco (compreso un altro grifone ancora), ma anche un assaggio dell'esplorazione e dei villaggi che sarà possibile visitare nel corso della nostra avventura. Non manca nemmeno un veloce sguardo all'inventario, nel frattempo che si ammira la cura riposta dagli autori nel caratterizzare gli scenari di gioco, pronti a lasciare senza fiato per la loro bellezza.

Capcom ha inoltre assicurato che l'esplorazione dell'open world di Dragon's Dogma 2 sarà sorprendente, a riprova di quanto il team di Itsuno non voglia lasciare nulla al caso e punti a dare la massima profondità possibile ad ogni elemento del promettente gioco di ruolo d'azione. Atteso su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, Dragon's Dogma II per il momento continua a non avere una precisa data d'uscita: attendiamo ulteriori novità dalla compagnia nipponica, si spera quanto prima.