Dragon's Dogma 2 vs Rise of the Ronin: chi ha venduto di più al lancio in UK?

Chris Dring di GamesIndustry.biz anticipa parte della classifica retail inglese della scorsa settimana, con EA Sports FC 24 ancora saldamente al primo posto nonostante il lancio di giochi molto attesi dal pubblico come Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin.

In attesa della classifica completa sappiamo che Dragon's Dogma 2 ha debuttato al secondo posto mentre il terzo posto è appannaggio di Princess Peach Showtime! gioco che ha registrato vendite al lancio inferiori a quelle di Mario vs Donkey Kong uscito a febbraio.

Rise of the Ronin è fuori dal podio e debutta al quinto posto seguito da Alone in the Dark in sesta posizione. Grazie ai saldi di primavera Amazon, crescono le vendite dei giochi di catalogo e in particolare Chris Dring cita la risalita di Prince of Persia The Lost Crown che occupa ora la decima posizione della classifica retail inglese con un aumento delle vendite pari a 693%.

Il fatto che Dragon's Dogma 2 non sia riuscito a insidiare EA Sports FC 24 potrebbe indicare vendite davvero alte per il gioco di calcio Electronic Arts, favorite proprio dai saldi di primavera di Amazon, con il gioco proposto per qualche giorno ad un prezzo di poco superiore alle 10 sterline.

Su Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti di oggi.