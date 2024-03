Dragon's Dogma 2, un weekend di successo su Steam: è il gioco più venduto al momento

Il successo riscosso da Capcom con l'incredibile Dragon's Dogma 2, che è a dir poco epico, continua a dare i suoi frutti: nell'arco degli ultimi giorni, il secondo capitolo del celebre GDR open world ha raggiunto le vette su Steam. Il nuovo titolo, infatti, è per il momento il gioco più venduto sul client Valve. Dragon's Dogma 2 è un portento.

Due giorni fa Dragon's Dogma 2 ha visto salire il numero di avventurieri a oltre 224 mila in contemporanea su Steam. Contestualmente a tale dato, però, il gioco Capcom ha anche conquistato la vetta della popolare piattaforma su PC. Stando alle informazioni riportate ufficialmente da Steam, Dragon's Dogma 2 è primo per ricavi nel momento in cui scriviamo questa notizia. Ma quali sono gli altri giochi dell'elenco? Ecco qui i primi dieci.

Dragon's Dogma 2; Helldivers 2; Horizon Forbidden West Complete Edition; Baldur's Gate 3; Counter Strike 2; EA Sports FC 24; Final Fantasy VII Remake Intergrade; Supermarket Simulator; eFootball 2024; Lost Ark.

Tra le novità del momento, dunque, troviamo un trittico videoludico composto dal GDR di Capcom e da altre due produzioni dei PlayStation Studios entrate a far parte anche dell'ecosistema PC. Il successo di Dragon's Dogma 2 degli ultimi giorni è soltanto l'inizio? In arresa di scoprire se sarà così, non ci resta che attendere l'avvenire del progetto realizzato dalla casa di Osaka.

