Che fine ha fatto Dragon's Dogma di Capcom, lo rivedremo in futuro?

Dal debutto avvenuto nel 2012 su PS3 e Xbox 360, e ancor più dopo i vari port della versione migliorata Dark Arisen, l’action RPG Dragon’s Dogma ha saputo conquistare il pubblico distinguendosi come un’IP dal grande potenziale. Negli ultimi anni Capcom ha dichiarato di non avere mai abbandonato la serie, ma che fine ha fatto Dragon’s Dogma?

Nel corso del tempo, oltre a non dimenticare l'uscita di Dragon's Dogma Online in Giappone (e chiuso nel 2019) e della serie animata tratta dal videogioco e distribuita tramite Netflix a settembre 2020, le voci legate a un possibile ritorno del franchise targato Capcom si sono fatte più insistenti.



A tal proposito ricordiamo il rumor risalente al 23 maggio 2021, che vedeva Dragon’s Dogma 2 già in via di sviluppo e pronto a sfruttare le caratteristiche del RE Engine, il motore grafico all'avanguardia introdotto con Resident Evil 7 e alla base di altri successi come Devil May Cry 5 e Monster Hunter Rise. Dagli ultimi rumor sappiamo che Hideaki Itsuno potrebbe essere al lavoro su Dragon’s Dogma 2, avendo lui diretto anche il primo capitolo ed essendo attualmente impegnato su un nuovo progetto.

Per concludere, malgrado la mancanza di conferme ufficiali relative all’esistenza di un sequel, ricordiamo che Dragon’s Dogma 2 apparve nel leak di GeForce Now accanto a titoli che sono poi stati effettivamente annunciati.