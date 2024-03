Dragon's Dogma: Capcom spiega come ha bilanciato le classi dell'action-RPG

Dopo aver specificato la ragione per cui Dragon's Dogma 2 è un open world, Hideaki Itsuno ha discusso a ruota libera di altri aspetti del nuovo action-RPG di Capcom, incluse le classi tra cui potremo scegliere per caratterizzare il nostro Arisen.

Nel corso di un'intervista con Automaton-Media, il game director nipponico ha parlato delle classi (vocazioni) di Dragon's Dogma 2, illustrando il modo in cui Capcom ha deciso strutturarle rispetto al capitolo originale della serie. L'obiettivo principale del team di sviluppo è stato creare un bilanciamento equo tra tutte le classi presenti.

"In un gioco d'azione, più una vocazione è versatile, meno potente può essere. Dopotutto, se una vocazione fosse forte in tutto, diventerebbe l'unica scelta, compromettendo l'equilibrio dell'intero gioco. Pertanto, per far risaltare ciascuna abilità, abbiamo ristretto il ventaglio di azioni per ciascuna vocazione e le abbiamo dosate. Ciò rende ogni vocazione più interessante ed emotivamente coinvolgente da utilizzare. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo classificato le vocazioni in tipi da mischia, a lungo raggio e di supporto e le abbiamo rese il più forti possibile nei rispettivi campi di specializzazione, in modo che possano offrire diversi tipi di esperienze di gioco. La nuova vocazione del Guerriero potrà utilizzare tutte le armi, ma sarà più vulnerabile. Abbiamo bilanciato questa vocazione rendendo difficile far emergere la sua forza senza sviluppare altre vocazioni e status".

In attesa del debutto in programma il 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2 per ulteriori approfondimenti.