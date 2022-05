Dragon's Dogma compie 10 anni: dopo un decennio, vedremo Dragon's Dogma 2?

Con l'annuncio ufficiale di Kingdom Hearts 4 da parte di Square Enix, i giocatori che ricordano Dragon's Dogma con nostalgia sono tornati a sperare nella possibile esistenza di un sequel.

Sia la nuova avventura di Sora sia Dragon's Dogma 2 erano infatti espressamente citati all'interno dell'ormai famigerato leak legato al database di NVIDIA GeForce Now. Dal novembre 2021 ad oggi, tuttavia, da Capcom non è mai giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito ad un possibile ritorno in scena dell'IP dark fantasy. Quel che è certo è che il nuovo gioco di Hideaki Itsuno prosegue nel suo percorso di sviluppo, anche se il game director autore di Dragon's Dogma ancora non ha voluto presentarlo al pubblico.

In attesa che sul progetto di casa Capcom si alzi infine il sipario, la community può se non altro festeggiare uno speciale compleanno. Esattamente dieci anni fa, ovvero il 22 maggio 2012, Dragon's Dogma realizzava infatti il proprio debutto sul mercato, conquistandosi una folta schiera di appassionati. Nel corso degli anni, il titolo si è più volte riaffacciato al mercato, dapprima con la riedizione Dragon's Dogma: Dark Arisen, esordita nel corso del 2016. In seguito, Capcom ha inoltre autorizzato la realizzazione di un adattamento anime di Dragon's Dogma, firmato da Netflix ma accolto con scarso entusiasmo da pubblico e critica.