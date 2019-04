Dragon's Dogma Dark Arisen: annunciato crossover con Travis Strikes Again su Switch

Il celebre autore videoludico SUDA 51 ha annunciato un crossover quantomeno bizzarro, che coinvolgerà il protagonista di No More Heroes e la versione Nintendo Switch di Dragon's Dogma Dark Arisen.

Come potete verificare nel video disponibile in apertura a questa news, infatti, è stato annunciata una collaborazione tra il Titolo fantasy e Travis Strikes Again: No More Heroes, nuova avventura di Travis Touchdown esordita sulla console ibrida nel corso del gennaio di quest'anno. In particolare, sono state presentate le seguenti iniziative:

L'introduzione di una T-Shirt a tema Dragon's Dogma Dark Arisen all'interno di Travis Strikes Again: No More Heroes;

all'interno di Travis Strikes Again: No More Heroes; La possibilità di utilizzare Travis Touchdown come Pedina all'interno di Dragon's Dogma Dark Arisen per Nintendo Switch. Il personaggio, come da tradizione, brandirà la sua "Beam Katana".

È possibile farsi un'idea dei dettagli dei due annunci tramite le immagini disponibili in calce a questa news: cosa ve ne pare? Come evidente, la notizia è stata diffusa da canali in lingua in giapponese, non è dunque ad ora chiaro se tale collaborazione sarà resa disponibile anche in Europa.



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Dragon's Dogma Dark Arisen esordirà su Nintendo Switch il prossimo 23 aprile. Sulle pagine di Everyeye è inoltre già disponibile la nostra Recensione di Travis Strikes Again No More Heroes.