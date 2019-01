Dragon's Dogma Dark Arisen annunciato per Nintendo Switch

A sorpresa, Capcom ha annunciato che Dragon's Dogma Dark Arisen arriverà su Nintendo Switch il prossimo 23 aprile in contemporanea mondiale, venduto al prezzo di 29.99 dollari/euro.

Uscito nel 2013 e arrivato nel 2016 su PC e l'anno successivo su PlayStation 4 e Xbox One, Dark Arisen si appresta a debuttare sulla console ibrida di Nintendo la prossima primavera. Questa edizione includerà tutti i DLC e i contenuti pubblicati per il gioco originale, il supporto per le funzionalità online (abbonamento a Nintendo Switch Online non necessario), interfaccia rivisitata e sistema di controllo riprogettato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con.

Al momento non è chiaro se Dragon's Dogma Dark Arisen per Nintendo Switch arriverà solamente in formato digitale o anche in versione fisica, restiamo in attesa di chiarimenti da parte di Capcom.