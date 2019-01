Dragon's Dogma Dark Arisen per Switch: versione fisica confermata solo in Giappone

Capcom ha annunciato ieri Dragon's Dogma Dark Arisen per Nintendo Switch, al momento tuttavia non è chiaro se il gioco arriverà in Occidente anche in formato retail o solo digitale, distribuito tramite eShop.

Nel momento in cui scriviamo, Capcom ha confermato l'uscita di Dragon's Dogma Dark Arisen in formato fisico per il solo Giappone, in tre differenti edizioni: Standard (3.990 yen), Collector's Edition on colonna sonora (4.990 yen) e una Complete Edition da 25.000 yen che include il gioco, la soundtrack su CD e un pendente in metallo, il tutto racchiuso in una confezione cartonata da collezione.

Allo stato attuale la divisione occidentale di Capcom non si è ancora pronunciata riguardo la distribuzione del gioco in Europa e Nord America, restiamo quindi in attesa di saperne di più, il lancio di Dragon's Dogma Dark Arisen per Nintendo Switch è fissato per il 23 aprile.