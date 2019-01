Dragon's Dogma: Dark Arisen si mostra in azione su Nintendo Switch

Recentemente, piuttosto a sorpresa, Nintendo ha annunciato l'arrivo di Dragon's Dogma Dark Arisen sulla console ibrida della Casa di Kyoto.

Un recente episodio di Capcom TV ha fornito un'interessante occasione per dare uno sguardo più approfondito al Titolo. La versione mostrata è in lingua giapponese, così come, evidentemente, il commento al gameplay. Nonostante questo, il video, della durata di circa trenta minuti, è sicuramente un punto di vista interessante su questa nuova edizione del Gioco. Come di consueto, potete visionare il video direttamente in apertura a questa news. Buona Visione!



Ricordiamo che l'edizione per Nintendo Switch di Dragon's Dogma: Dark Arisen includerà tutti i contenuti della versione originale, oltre ai DLC pubblicati successivamente dal team di sviluppo. Saranno inoltre supportate le funzionalità online, oltre che un sistema di controllo riprogettato per sfruttare le peculiarità dei Joycon di Nintendo Switch.



Questa nuova versione del Gioco è attesa sull'ammiraglia di Casa Nintendo per il prossimo 23 aprile. Attualmente l'edizione retail è confermata esclusivamente per il Giappone, anche se, poco tempo fa, quest'ultima era stata avvistata su Amazon USA. Tuttavia, nessuna conferma è ad ora giunta su di una versione fisica del gioco per il continente europeo. Per chi non conoscesse Dragon's Dogma: Dark Arisen, o desiderasse maggiori informazioni sul Titolo, ne approfittiamo per segnalare che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra Recensione della versione per Playstation 4 del Gioco.