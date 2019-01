Dragon's Dogma Dark Arisen: la versione fisica compare su Amazon USA

Continua il mistero sull'edizione fisica di Dragon's Dogma Dark Arisen per Nintendo Switch: al momento la versione scatolata è stata confermata solo per il Giappone, tuttavia nelle scorse ore Amazon USA ha aggiornati i propri listini aprendo i preordini del gioco...

Questo porterebbe a pensare che l'edizione fisica sarà disponibile anche in Nord America mentre al momento non ci sono conferme per l'Europa, dove il gioco non compare nei siti delle principali catene di videogiochi ed elettronica. Secondo quanto riportato nella pagina prodotto su Amazon.com Dragon's Dogma Dark Arisen includerà tutti i DLC e non richiederà l'abbonamento a Nintendo Switch Online per il multiplayer in rete.

Dragon's Dogma Dark Arisen per Nintendo Switch sarà disponibile dal 23 aprile al prezzo budget di 29.99 euro, restiamo in attesa di saperne di più sulla distribuzione in Europa...