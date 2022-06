Dragon's Dogma: il futuro della serie GDR nelle parole di Hideaki Itsuno

Nel corso del Capcom Showcase apertosi con l'annuncio della nuova Demo di MH Rise Sunbreak, il Game Director di Dragon's Dogma Ideaki Itsuno ha preso la parola per celebrare i dieci anni della serie e illustrarne il futuro.

Diversamente da quanto predetto da diversi leaker (e sperato da tanti appassionati) con il rumoreggiato reveal di Dragon's Dogma 2, nel corso dell'evento mediatico organizzato da Capcom Itsuno ha ripercorso velocemente la storia della serie e sottolineato come si sia "diffusa su vari tipi di media, spaziando dai videogiochi come Dragon's Dogma e l'espansione Dark Arisen ai fumetti digitali, fino ad arrivare alla serie animata di Netflix".

Il dirigente Capcom ha però invitato i fan di questa ormai storica serie action ruolistica a guardare con fiducia al futuro perché "nei prossimi giorni pubblicheremo un nuovo video per festeggiare il decimo anniversario di Dragon's Dogma. In quell'occasione spiegheremo dove e come porteremo nel futuro Dragon's Dogma".

A voler dar retta a Itsuno, quindi, sarà proprio in questo nuovo appuntamento mediatico che riceveremo tutti i chiarimenti sul futuro (videoludico e non solo) di questa saga fantasy. L'evento per le celebrazioni del decimo anniversario di Dragon's Dogma è previsto nella mezzanotte tra giovedì 16 e venerdì 17 giugno (o, per essere più precisi, subito dopo le ore 23:59 italiane del 16 giugno). Solo allora, quindi, dovremmo essere finalmente in grado di rispondere alla domanda che tutti i fan della serie si pongono ormai da un decennio: quando arriva Dragon's Dogma 2?