Dragon's Dogma II, su Amazon è preordinabile la Lenticular's Edition per PS5 e Series X

Dragon's Dogma II è il nuovo capitolo del famoso franchise, annunciato nel giugno 2022 durante la celebrazione del decimo anniversario del gioco originale ed in arrivo il 22 marzo 2024. Su Amazon il gioco è in preordine per PS5 e Xbox Series X, scopriamo il prezzo.

Dragon's Dogma II Lenticular Edition per PS5 e Xbox Series X

Lo sviluppo del gioco è iniziato dopo l'uscita di Devil May Cry 5, creato utilizzando il motore RE di Capcom, ci promette fluidità e grafica di alto livello. Il gioco è in arrivo per le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series S/X e Steam.

La prima demo del gioco è stata mostrata al Tokyo Game Show 2023 con tre personaggi utilizzabili, l'Arciere armato di arco, il Combattente che usa spada e scudo ed il Ladro dotato di pugnali, ciascuno in un'ambientazione diversa. Durante il TGS 2023, capcom ha mostrato 9 minuti di gameplay che ha rivelato ben due delle vocazioni avanzate: Magick Archer e Mystic Spearhand.

Il gioco al momento è preordinabile su Amazon in una speciale edizione lenticolare per PS5 e Xbox Series X al prezzo di 80,99 euro a questo link



A fine novembre dell'anno scorso siamo riusciti a scoprire altri dettagli del gioco in arrivo quest'anno, come i nuovi mostri umanoidi e la terza vocazione, così come la data di uscita ufficiale, il 22 marzo.