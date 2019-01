Dragon's Lair Trilogy arriva su Nintendo Switch la prossima settimana

Digital Leisure ha annunciato che Dragon's Lair Trilogy verrà pubblicato su Nintendo Switch in formato digitale giovedì 17 gennaio. La raccolta, che comprende Dragon's Lair, Dragon's Lair II: Time Warp e Space Ace, potrà essere acquistata su Nintendo eShop al prezzo di 19,99 euro.

Tutti e tre i LaserDisc, che hanno fatto la storia del medium videoludico, sono stati prodotti da Don Bluth e vantano un'animazione di livello cinematografico. Dragon's Lair è apparso in sala giochi nel lontano 1983, ed è ormai diventato un vero e proprio classico. I giocatori vestono i panni dell'eroico Dirk l'Audace, un valoroso cavaliere in missione per liberare la bella principessa Daphne dalle grinfie di un drago malvagio. Nel suo seguito datato 1991, Dragon's Lair II: Time Warp, il prode cavaliere è costretto a viaggiare nel tempo per sventare i piani del malvagio mago Mordroc, che ha rapito la povera Daphne con l'intenzione di sposarla con la forza. Space Ace, pubblicato invece nel 1984, narra delle avventure del possente eroe Ace, che viene riportato all'età adolescenziale dall'arma Infanto Ray del perfido comandante Borf. I tre titoli sono stati convertiti su innumerevoli piattaforme nel corso degli anni.

In occasione dell'annuncio di Dragon's Lair Trilogy per Nintendo Switch, Digital Leisure ha pubblicato il trailer che potete guardare in apertura di notizia. Buona visione!