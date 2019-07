Dragon Quest S: Square Enix svela nuovi dettagli sui contenuti inediti per Switch

L'edizione definitiva di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta, contiene alcune modifiche e migliorie, ma anche alcune aggiunte inedite come ad esempio nuove quest per Nintendo Switch. Square Enix ne ha recentemente rivelate alcune.

Tra i nuovi contenuti e le nuove storie che ci apprestiamo a riportare, potrebbero esserci degli spoiler relativi al gioco, per cui se ancora non l'avete completato, valutate a vostro rischio se proseguire o meno nella lettura.

The Unknown Stories of Your Party Come to Light

Scopri dalla prospettiva di ogni personaggio, cosa è successo dopo il momento del gioco in cui il party si separa e si divide in giro per il mondo.

Erik and the Mysterious Partner



Erik è tenuto prigioniero nel nascondiglio dei mostri. Sembra di star pianificando una fuga con un Healslime chiamato Homirin

The Traveling Performer of Hope

Sylvando visita Gondolia, dove incontra gente vessata dai ladri, e cercherà di cambiare le cose

The Noble War Princess Jade

Jade, visitando Octagonia, è imprigionata in un altro mondo da Booga

Rab and the Kingdom of Fortune

Rab insegue un coniglio ed arriva in un mondo misterioso che si rivela essere un posto inaspettato e nostalgico

Ci sarà inoltre una nuova storia inedita su Hendrik e Jasper.

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition, arriverà su Nintendo Switch a partire dal 27 Settembre. Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Dragon Quest XI, o all'ultimo video di gameplay di Dragon Quest XI S mostrato all'E3 2019.