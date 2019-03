Dragon Star Varnir arriverà in Europa durante l'estate

Il JRPG Dragon Star Varnir arriverà in Europa su PlayStation 4, in edizione fisica e digitale, durante l'estate. Sono inoltre disponibili le prime immagini del Battle System e l’Opening Movie Trailer del gioco.

Ambientato in un mondo in cui le streghe sono condannate a dar vita a dei draghi, un uomo incaricato di dar loro la caccia trova presto il proprio destino intrecciato con quello dei suoi ex nemici. Sconfiggi i draghi in combattimenti a turni, usando diversi livelli, trasformazioni e altro per indebolirli e assimilare così le loro abilità! Il destino di tre streghe è nelle tue mani: sceglierai di salvarle o di sacrificarle per ottenere oggetti e abilità? Le tue decisioni cambieranno il corso del gioco!

Storia di Dragon Star Varnir

In un mondo in cui le ossa di un'antica bestia torreggiano sulla terra… Il Cavaliere Zephy fa parte di un ordine il cui ruolo è dare la caccia alle streghe, persone considerate maledette per aver dato alla luce dei draghi. Quando viene quasi ucciso in una di queste missioni, due streghe misteriose lo salvano dall'orlo della morte nutrendolo con sangue di drago.

Dopo aver acquisito nuove abilità magiche grazie ai loro sforzi, il destino del Cavaliere è presto intrecciato con quello delle streghe. A malincuore si unisce a loro per combattere l'Impero e distruggere così la sua specie, spietati cacciatori di draghi e una potentissima strega.

Riusciranno a combattere tutto ciò e a salvare se stessi, o le sue nuove alleate soccomberanno alla maledizione del drago...?