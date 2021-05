Dragon Star Varnir: l'epico JRPG arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'estate

Idea Factory International ha annunciato la pubblicazione di Dragon Star Varnir per Nintendo Switch sul mercato occidentale durante l'imminente estate. A quasi due anni dal suo primo debutto su PS4 il JRPG potrà quindi essere giocato sulla console ibrida della grande N.

La versione fisica di Dragon Star Varnir sarà disponibile attraverso IFI's Online Store e Limited Run Games e i preordini prenderanno il via a partire dal 15 giugno alle ore 18:00 italiane. L'epico JRPG è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nell'ottobre del 2018 in Giappone, per poi arrivare nel giugno del 2019 anche in occidente. Nell'ottobre del 2019 una versione PC del gioco è stata pubblicata via Steam.

Dragon Star Varnir porterà i giocatori a vestire i panni di Zephy, un cavaliere che fa parte di un'ordine dedito alla caccia di streghe, colpevoli di aver dato la vita ai draghi. Salvato proprio dalle sue stesse nemiche e nutrito con sangue di drago la sua missione cambierà per sempre: dotato di nuove abilità magiche si unirà alla resistenza contro l'Impero che vuole distruggere la sua specie.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Dragon Star Varnir per PS4.