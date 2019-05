Dragon Star Varnir: presentati i cinque System Aspect

Con feroci draghi e numerosi ostacoli dietro ogni angolo, Zephy e il suo party dovranno rimaner vigili nelle caverne sotterranee. L'epico JGRP Dragon Star Varnir sarà disponibile (in versione fisica) in Europa il 14 giugno 2019 su PlayStation 4.

Gli sviluppatori introducono cinque nuovi system aspect: Huntery, Field Exploration, Giving Presents, l'Insanity Level e i Mixing Elixir.

Huntery

Qui, i giocatori possono trovare più missioni da scegliere. Dovranno inoltre soddisfare le condizioni di ogni missione per ricevere una ricompensa. The Huntery permette ai giocatori di accedere agli oggetti, come i Books of Formation. Questi oggetti speciali permettono ai giocatori di inserire i loro personaggi in diverse formazioni di battaglia per ricevere aumenti di stat aggiuntivi durante le battaglie. Ma leggi attentamente le descrizioni! Alcuni potenziamenti delle statistiche ne faranno diminuire altre.

Field Exploration

Mentre esplori i dungeon di Varneria, troverai casse del tesoro, sentieri bloccati e nemici. Usa la speciale magia specifica del personaggio per superare gli ostacoli e innescare gli effetti speciali! Durante l'esplorazione sul campo, i giocatori potranno anche volare sulle loro scope per viaggiare più velocemente!

Giving Presents

Incanta la tua strega preferita con diversi regali. Nella Witches Room puoi utilizzare regali che hai ottenuto da dungeon e negozi. Ogni strega ha le sue preferenze personali, quindi se date alla strega giusta il regalo giusto, il loro livello di affinità aumenterà. Se la loro affinità raggiunge un certo livello, si verificherà un evento speciale!

Insanity Level

A seconda delle tue azioni durante il gioco, il tuo Insanity Level si riempirà. Una volta raggiunta una certa soglia, si verificherà un evento speciale prima dell'inizio del capitolo successivo. Nel momento in cui la pazzia prende il sopravvento su una strega, un destino crudele di disperazione l'attende. Alla fine, se il tuo livello di follia è alto, il finale cambierà.

Mixing Elixirs

Un elisir è uno strumento prezioso per i giocatori, utile per accedere a oggetti rari, irraggiungibili nei dungeon! Per creare un elisir, dirigiti al Witches 'Workshop e mischia vari oggetti trovati nei dungeon come artigli, pelle e ossa, oltre a un catalizzatore. Il catalizzatore scelto può cambiare il tipo di equipaggiamento e la rarità dell'elisir! Una volta creato l'elisir, scegli un personaggio su cui utilizzarlo, ed esso invocherà un drago speciale. Sconfiggilo per ottenere oggetti rari! Se non riesci a sconfiggere il drago, il tuo elisir non sparirà, quindi sei libero di sfidare il drago speciale tutte le volte che è necessario.