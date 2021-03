Dragon Quest The Adventure of Dai A Hero's Bonds annunciato per l'Occidente

Square Enix e DeNA annunciano Dragon Quest The Adventure of Dai A Hero's Bonds per iOS e Android, versione occidentale di Dragon Quest The Adventure of Dai Tamashii no Kizuna, titolo annunciato la scorsa primavera e in arrivo nel 2021.

Le pre-registrazioni sono aperte su Google Play, Square Enix ha annunciato una Closed Beta in Occidente dal 7 al 15 aprile, le registrazioni si chiuderanno il 4 aprile. La fase di test si terrà solamente su dispositivi Android, tra le lingue supportate troviamo giapponese, inglese, francese e cinese tradizionale ma non l'italiano.

Dragon Quest The Adventure of Dai A Hero's Bonds è solo uno dei tasselli messi in campo da Square Enix per il rilancio di Dragon Quest, oltre alla nuova serie anime quest'anno usciranno anche Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai per console e Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade, progetto destinato alle sale arcade.

The Adventure of Dai è forse il progetto più interessante dal momento che si tratta di un action RPG con alti valori produttivi, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Infinity Strash Dragon Quest, restiamo in attesa di scoprire quando il gioco arriverà sul mercato europeo, al momento il lancio è stato confermato per il solo Giappone.