Dragon Quest The Adventure of Dai, primi dettagli sul gioco in arrivo oggi

Nel corso del mese di dicembre 2019, il team di Square Enix ha annunciato un gioco a tema Dragon Quest: The Adventure of Dai tramite la pubblicazione di un primo teaser trailer dedicato.

Ora, tuttavia, sono in arrivo nuove informazioni ufficiali legate al progetto, in merito al quale mancano ancora importanti informazioni. Di quest'ultimo è infatti stata solamente confermata l'esistenza, ma non sono ad ora mai stati divulgati dettagli in merito ad esso. È ad esempio ignoto il titolo del gioco, così come le piattaforme di pubblicazione o la finestra di uscita prevista.

I primi dettagli sul gioco di Dragon Quest Dai sono tuttavia ormai in dirittura di arrivo. Come promesso da Square Enix all'inizio del mese di maggio, infatti, si prepara a prendere il via una diretta streaming interamente dedicata. L'appuntamento sarà trasmesso da V-Jump su YouTube: in apertura a questa news potete trovare la première dedicata. La trasmissione prenderà infatti il via in data mercoledì 27 maggio alle ore 13:00 del fuso orario italiano.



Dragon Quest: The Adventure of Dai è un manga estremamente noto in Giappone, dove ha raggiunto importanti risultati in termini di vendite e diventando protagonista di una trasposizione anime e di tre produzioni trasmesse nelle sale cinematografiche.