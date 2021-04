Dragon Quest The Adventure of Dai in azione: nuovo trailer per l'Action RPG Square Enix

Contestualmente al ritorno dell'anime di Dragon Quest Dai: La Grande Avventura, Square Enix ha annunciato agli appassionati una nuova produzione videoludica.

Inizialmente confermata per il solo territorio Sol Levante, l'Action RPG è destinato a raggiungere anche il territorio europeo nel corso dell'anno, con il titolo di Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bond. Riservata ai soli dispositivi mobile, la produzione includerà sia la storia originale sia un'avventura completamente inedita, così da accontentare sia veterani sia neofiti dell'universo di Dragon Quest. A breve distanza dalla notizia del lancio occidentale di Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bond, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre uno scorcio inedito sul concept elaborato dagli sviluppatori di DeNA per il titolo. L'Action RPG accompagnerà il pubblico alla scoperta del continente di Milladosia, dove stringere legami e alleanze sarà essenziale per la crescita e il potenziamento del protagonista. Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bond porrà grande enfasi sulla costruzione del proprio party. Il comparto multiplayer consentirà infatti di collaborare con altri giocatori residenti in tutto il mondo, tra classi di Eroi, Maghi e Guerrieri.



Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bond sarà pubblicato da Square Enix nel 2021, con supporto a dispositivi mobile sia Android sia iOS.