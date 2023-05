Dragon Quest The Adventure of Dai ha finalmente una data d'uscita globale

È stata una nottata foriera di buone notizie per i fan del franchise di Dragon Quest. Oltre a confermare lo sviluppo di un nuovo gioco di Dragon Quest Monsters per Nintendo Switch, Square Enix ha anche annunciato la data di lancio Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.

Lo spin-off ispirato al manga e anime The Adventure of Dai arriverà in tutto il mondo su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam e Microsoft Store il prossimo 28 settembre. L'annuncio è arrivato con il trailer che potete visionare in apertura di notizia ed è stato seguito dall'apertura dei preordini su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. In aggiunta all'Edizione Standard, proposta su tutte le piattaforme a 59,99 euro, Square Enix offre anche una Digital Deluxe Edition ricca di completi aggiuntivi al prezzo maggiorato di 64,99 euro.

Edizioni di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Standard (59,99 euro)

Gioco base

Digital Deluxe (64,99 euro)



Gioco base

Legendary Mage: completo per Popp

Legendary Priest e Legendary Martial Artist: completi per Maam

Legendary Swordsman e Legendary Warrior: completi per Hyunckel

Bonus Preordine per entrambe le edizioni

Legendary Hero: completo per Dai

The Hero’s Tutor: Bond Memory che offre EXP bonus

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è un gioco di ruolo d'azione che mescola una grafica in tre dimensioni con le illustrazioni provenienti dal manga e dall'anime. L'avventura permette di rivivere i momenti più importanti dell'anime nei panni di Dai e dei Disciples of Avan, impegnati nella loro battaglia contro la Dark Army. Alla campagna vanno ad affiancarsi le Bond Memories, oggetti che ricreano le scene più iconiche del manga originale, e il Temple of Recollection, un dungeon senza fine che permette di giocare a più di 100 combinazioni di stanze, nelle quali i mostri e le trappole cambiano di volta in volta.