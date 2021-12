Dragon Quest The Adventure of Dai tornerà a mostrarsi il 18 dicembre

Square Enix Japan ha annunciato l'evento Dragon Quest The Adventure of Dai Game Project Winter 2021 Special in programma per il 18:00 dicembre alle 14:00 del fuso orario giapponese, le 06:00 del mattino in Italia.

Durante la trasmissione scopriremo nuovi dettagli sul videogioco Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, sul videogioco arcade Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade e sull'app mobile Dragon Quest The Adventure of Dai A Hero's Bonds.

Tra gli ospiti dello show Yurino Okada (creator. influence), Ryuuitarou Ichimura (produttore di Dragon Quest The Adventure of Dai), Takuya Shimoi (producer di Dragon Quest The Adventure of Dai A Hero’s Bonds), Makoto Nakayama (producer di Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade) e Saito-V della rivista V-Jump.

Una buona occasione per fare il punto della situazione sui videogiochi di Dragon Quest e in particolare sull'Action RPG per console (se volete saperne di più ecco la nostra anteprima di Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai) annunciato nel 2020 e sparito dai riflettori ormai da molti mesi, i tempi potrebbero essere maturi per una nuova presentazione e magari per annunciare una data di uscita, presumibilmente fissata nel corso del 2022.

Il rilancio di Dragon Quest The Adventure of Dai (Dai La Grande Avventura, in Italia) ha riscosso un discreto successo in Giappone e la speranza degli appassionati è che Square Enix continui ad investire sul franchise.