Dragon Quest Treasure, preordini al via! Ecco tutti i bonus delle edizioni retail

Di ritorno dal regno di Draconia con le nuove immagini di Dragon Quest Treasure, Square Enix apre ufficialmente i preordini dello spin-off di DQ11 ed elenca tutti i bonus previsti per chi prenoterà una delle edizioni retail dell'esclusiva Switch in arrivo a dicembre sulla console ibrida nintendiana.

La nuova iniziativa promozionale lanciata dal publisher giapponese coinvolge i retailer selezionati e offre agli appassionati della serie di Dragon Quest degli incentivi a effettuare il preordine di DQ Treasure.

Prenotando la nuova avventura dei fratelli Erik e Mia sarà possibile ottenere 5 Ali di Chimera per tornare immediatamente alla base senza perdere i tesori acquisiti, 15 Proiettili dell'Amicizia per aumentare le probabilità che un mostro si unisca alla brigata del giocatore e 5 Proiettili Maxicura per ripristinare completamente i PV di un singolo alleato.

Nel celebrare l'avvenuta partenza dei preordini, Square Enix pubblica dei nuovi scatti ingame che immortalano la caccia al tesoro, le fasi di esplorazione con i mostri alleati e il sistema di valutazione delle ricchezze scoperte nel corso delle avventure vissute dai due protagonisti Erik e Mia.

L'uscita della nuova esperienza free roaming di Dragon Quest è prevista per il 9 dicembre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch; qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sui mondi fantastici di Dragon Quest Treasures.