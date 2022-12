Dragon Quest Treasures e NFS Unbound promossi nelle recensioni di Famitsu

Tra i nuovi videogiochi in arrivo a dicembre 2022, trovano spazio anche i nuovi capitoli di serie molto amate, tra il Dragon Quest di Square Enix e il Need for Speed di Electronic Arts.

Gli appassionati di racing hanno in particolare potuto mettere le mani su Need for Speed: Unbound, ultima iterazione dell'IP a quattro ruote. L'accoglienza della produzione - discreta in area europea - sembra essere stata alquanto positiva in Giappone, con i redattori di Famitsu che hanno deciso di promuovere con convinzione il titolo. Sul noto magazine nipponico, Need for Speed: Unbound si vede infatti assegnare quattro 8/10, per un punteggio totale pari a 32/40.

L'ultimo numero di Famitsu ha inoltre promosso con convinzione anche lo spin-off Dragon Quest: Treasures. Atteso in esclusiva su Nintendo Switch, l'avventura JRPG si è vista assegnare all'unanimità quattro 9/10, che portano il totale della produzione ad un ottimo 36/40.



Spazio infine alle recensioni di Cosmo Dreamer e di Aviary Attorney: Definitive Edition, entrambi per Nintendo Switch. Ai titoli, Famitsu ha assegnato un punteggio finale pari rispettivamente a 30/40 e a 33/40. Per maggiori dettagli sui titoli citati, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la nostra recensione di Need for Speed: Unbound.