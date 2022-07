Dragon Quest Treasures, le novità tra mondi fantastici e misteri

Grazie ad alcuni aggiornamenti apportati al sito ufficiale di Dragon Quest Treasures, possiamo fornirvi nuove informazioni sul titolo ruolistico in arrivo il prossimo inverno.

I primi dettagli condivisi da Square-Enix e TOSE riguardano la trama principale. Il nuovo JRPG vedrà come protagonisti due ragazzi di nome Erik e Mia, due fratelli che vivono su una nave vichinga e condividono un grande spirito di avventura. Improvvisamente, i due verranno trasportati da alcuni spiriti nel mondo fantastico di Draconia, luogo pieno di grandi tesori come le misteriose Dragon Stones.

Draconia, che funge da mondo di gioco a tutti gli effetti, sarà composto da isole differenti tra di loro, ognuna con un bioma unico e creature nuove da incontrare. Delle creature con cui i protagonisti, grazie a un misterioso nuovo potere, potranno comunicare e collaborare durante le proprie avventure.

Stando a quanto riportato sul sito, entrambi i personaggi saranno giocabili nella storia e sarà possibile passare da uno all'altra con la semplice pressione di un tasto. Vi ricordiamo inoltre che Dragon Quest Treasures è in uscita su Nintendo Switch il prossimo 9 Dicembre.

Oltre al suddetto titolo, il franchise di Dragon Quest sta per arricchirsi con un altro capitolo. Dragon Quest X Offline è infatti in arrivo su PC, PlasyStation e Switch a Settembre, anche se questa data vale momentaneamente solo per il Giappone. Per chi non lo conoscesse, Dragon Quest X Offline è un rifacimento dell'originale titolo multiplayer, e andrà ad arricchire la lore di gioco con nuovi personaggi e avvennture.