Dragon Quest: la trilogia classica da oggi è disponibile su Nintendo Switch

I primi tre capitoli della saga Dragon Quest sono da oggi disponibili per Nintendo Switch, tramite eShop. Questi tre titoli comprendono la trilogia di Erdrick e sono tutti interconnessi dalla storia sul leggendario eroe.

La pubblicazione della trilogia classica arriva in concomitanza con il lancio sulla console della grande N dell’ultimo capitolo della serie, Dragon Quest XI S, versione definitiva del gioco. In un livestream che Square Enix ha dedicato all’evento, si è parlato di Satoru Iwata, compianto ex-presidente di Nintendo, il quale desiderava ardentemente che il famoso JRPG venisse pubblicato sulla Switch.

I giochi dedicati alla trilogia classica, già disponibili su eShop, possono essere acquistati separatamente e comprendono Dragon Quest a 4.99 euro, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary a 6.49 euro e Dragon Quest III: The Seeds of Salvation a 12.49 euro.

Un’occasione fantastica per mettere le mani sulla storia di Dragon Quest, in attesa di sapere qualcosa in più sul nuovo capitolo della saga, Dragon Quest XII, già confermato da Square Enix. Intanto vi ricordiamo che Dragon Quest XI S, di cui potete leggere la recensione qui, è già disponibile per PlayStation 4, Switch e PC.