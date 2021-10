Dragon Quest X Offline in azione: gameplay inedito dal Play! Play! Play!

Tra un video approfondimento dedicato ad Elden Ring ed un ricco video racconto per Horizon: Forbidden West, l'evento Play! Play!Play! organizzato da PlayStation Japan mostra in azione anche Dragon Quest X Offline.

L'interessante riedizione targata Square Enix si è infatti resa protagonista di un ricco approfondimento, che ha visto il team dell'evento alle prese con una ricca sessione di gameplay dedicata. Il materiale mostrato nel corso della diretta è inedito, pronto ad accompagnare gli amanti dei JRPG verso la data di uscita dell'opera. Ricordiamo infatti che Dragon Quest X Offline arriverà a febbraio 2022 in Giappone, mentre ancora non è stata confermata una precisa finestra di lancio per l'edizione occidentale del titolo.

Dragon Quest X Offline, come lascia intuire il nome, consentirà agli appassionati della serie di partire alla scoperta della trama del JRPG, approdato in origine sul mercato come MMORPG. Presentato al pubblico nel lontano 2012, il gioco Square Enix troverà ora nuova vita su PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.



In occasione dell'evento nipponico Play! Play! Play!, il team di sviluppo ha presentato un video gameplay di Dragon Quest X Offline della durata di circa un quarto d'ora: potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.