Dragon Quest X Offline ha una prima data di lancio: il JRPG arriva su PS4, PS5, Switch, PC

Nel mese di maggio di quest'anno, il team di Square Enix aveva condiviso l'annuncio di Dragon Quest X Offline, versione per l'appunto offline del MMORPG pubblicato per la prima volta nel lontano 2012.

In occasione del Tokyo Game Show 2021, il colosso videoludico nipponico ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato all'interessante progetto. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato conferma l'imminente pubblicazione di Dragon Quest X Offline, che raggiungerà il mercato giapponese in occasione del prossimo 26 febbraio 2022.



L'annuncio di questa prima data di lancio del JRPG, purtroppo, non si è accompagnata alla conferma di un esordio del gioco anche in territorio occidentale. Per il momento, dunque, non vi è alcuna certezza in merito all'arrivo di Dragon Quest X in Europa. In attesa di eventuali nuovi dettagli su questo fronte, segnaliamo che Square Enix ha inoltre confermato le piattaforme supportate dal titolo. La versione offline del MMORPG approderà nello specifico su PC, via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.



Nel frattempo, proseguono i lavori al nuovo capitolo della longeva saga, con un crescente numero di team di sviluppo impegnati nella realizzazione di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, da Orca a agli autori di HexaDrive.